Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 02:13

Власти Латвии отменили концерт Xzibit в Риге из-за его выступлений в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Концерт американского рэпера Xzibit, запланированный на 19 сентября в Риге, был отменен по решению государственных органов Латвии, сообщили на портале Delfi. Организаторы рассказали, что после получения дополнительной информации о деятельности артиста в России компетентные органы провели оценку ситуации.

Представители организаторов подчеркнули, что уважают принятое решение. Вместе с тем они заявили, что не обладают информацией о том, что выступления Xzibit в России носили политический характер.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прошел обряд гиюра и принял иудаизм. Гиюр представляет собой посвящение в иудейскую веру. После этого музыкант сменил имя на еврейское. Теперь его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн. Артист прошел через еврейский суд и присоединился к народу Израиля.

Ранее певица Слава устроила откровенную фотосессию в гримерке перед выступлением. Исполнительница позировала перед камерой в нижнем белье, а также сняла видео у зеркала в туфлях на каблуках. Поклонники восхитились внешностью артистки и отметили, что в 45 лет она выглядит безупречно.

Европа
Латвия
Рига
рэперы
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тегеран закрыл Ормузский пролив
В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелся НПЗ
В работу аэропорта Подмосковья ввели ограничения
Власти Латвии отменили концерт Xzibit в Риге из-за его выступлений в России
Вандалы в Армении повредили мемориал ВОВ
Сын Децла выгоняет мать из квартиры: кто прав по закону, мнение Толмацкого
Адвокат назвал срок водителю автобуса после ДТП в Екатеринбурге
«Зенит» продлил контракт с 18-летним чемпионом России
Владельцам оружия могут разрешить использовать приборы ночного видения
Турецким блогерам OnlyFans потребовали до 10 лет тюрьмы
Развеяны топ-мифы об интиме: сексолог о том, что вы стесняетесь спросить
Стрельба, допросы, депортации: почему США не пускают футболистов на ЧМ-2026
В Пентагоне высказались о военных действиях против Кубы
В иранском городе Сирик прогремели взрывы
Силы ПВО сбили более 20 БПЛА в Севастополе
Дмитриев увидел неожиданный путь к диалогу России и США
В Крыму изменили схему движения поездов «Таврия»
ВСУ начали выселять людей из Славянска, чтобы стереть город
Спастись от рака и разрушения костей: какие исследования нужны после 80 лет
Юрий Кнутов: нужно создавать мощный рубеж ПВО от Баренцева до Черного моря
Дальше
Самое популярное
Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.