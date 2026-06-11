Власти Латвии отменили концерт Xzibit в Риге из-за его выступлений в России

Концерт американского рэпера Xzibit, запланированный на 19 сентября в Риге, был отменен по решению государственных органов Латвии, сообщили на портале Delfi. Организаторы рассказали, что после получения дополнительной информации о деятельности артиста в России компетентные органы провели оценку ситуации.

Представители организаторов подчеркнули, что уважают принятое решение. Вместе с тем они заявили, что не обладают информацией о том, что выступления Xzibit в России носили политический характер.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прошел обряд гиюра и принял иудаизм. Гиюр представляет собой посвящение в иудейскую веру. После этого музыкант сменил имя на еврейское. Теперь его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн. Артист прошел через еврейский суд и присоединился к народу Израиля.

Ранее певица Слава устроила откровенную фотосессию в гримерке перед выступлением. Исполнительница позировала перед камерой в нижнем белье, а также сняла видео у зеркала в туфлях на каблуках. Поклонники восхитились внешностью артистки и отметили, что в 45 лет она выглядит безупречно.