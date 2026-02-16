«Боюсь, дальше будет лучше»: Слава разделась перед зеркалом Певица Слава показала фигуру в нижнем белье перед концертом в Москве

Певица Слава устроила фотосессию в гримерке перед выступлением, появившись перед камерой в одном нижнем белье. Исполнительница хита «Одиночество» также записала видео, стоя в туфлях на каблуках перед зеркалом, и поделилась кадрами с поклонниками в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена).

45! Боюсь, дальше будет лучше! Поэтому запомним меня такой! — написала она.

Поклонники оценили смелость звезды. В комментариях под постом тут же появились восторженные отзывы. Большинство фанатов сошлись во мнении, что в 45 лет певица выглядит безупречно.

Ранее дочь Славы Саша Морозова поделилась откровениями о состоянии своей знаменитой мамы. Девушка отметила, что для ее родительницы характерны перепады настроения. По ее мнению, эмоциональная многогранность — неотъемлемая часть творческой личности, которая может быть как даром, так и источником трудностей.

До этого певица Анна Семенович заявила, что при весе около 70 килограммов ее грудь тянет на 10 килограммов, напомнив об особенности своей фигуры. Так она прокомментировала появление в Сети видео, в котором якобы запечатлена «располневшей».