Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать Дочь певицы Славы заявила, что ее мать страдает от перепадов настроения

На премьере фильма «Резервация» дочь певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) Саша Морозова поделилась с изданием Super откровениями о состоянии своей знаменитой мамы. Она рассказала о внутренних переживаниях артистки, связав их с творческой натурой.

Девушка отметила, что для ее матери характерны перепады настроения. По мнению дочери, эмоциональная многогранность — неотъемлемая часть творческой личности, которая может быть как даром, так и источником трудностей. Она выразила надежду на стабилизацию душевного состояния Славы.

Очень надеюсь, что сейчас настроение мамы станет лучше. <…> Она в принципе человек творческий, человек эмоциональный. <…> Каждый творческий человек от этого страдает, — высказалась наследница артистки.

Ранее певица Слава опубликовала откровенное видео, снятое во время отдыха на Бали в состоянии алкогольного опьянения. В нем артистка заплетающимся языком рассуждает о трендах. На кадрах певица сначала предстала в красном купальнике с белой накидкой, а затем примерила цветочное мини-платье, но, недовольная своим видом, ушла из кадра.