23 января 2026 в 12:09

«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео

Певица Слава опубликовала видео в нетрезвом виде с отдыха на Бали

Певица Слава Певица Слава Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Слава опубликовала откровенное видео, снятое во время отдыха на Бали в состоянии алкогольного опьянения. Ролик, в котором артистка заплетающимся языком рассуждает о трендах, она разместила в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Пьяная мать — горе семье, — написала она под постом.

На кадрах певица сначала предстала в красном купальнике с белой накидкой, а затем примерила цветочное мини-платье, но, недовольная своим видом, ушла из кадра. Артистка отдыхает в компании своей дочери Александры Морозовой и активно делится с подписчиками деталями отпуска.

Ранее стало известно, что экс-жене миллиардера Александра Лебедева модели Елене Перминовой потребовалась срочная операция после травмы, полученной во время пресс-тура обувного бренда Rendez-Vous в Куршевеле. На отдыхе звезды катались на лыжах, сноубордах, и там модель упала, получив тяжелый вывих плеча.

Депутат Госдумы Александр Толмачев пришел к выводу, что бренд не сделал выводов из скандала с «голой» вечеринкой и устроил шикарный праздник для инфлюенсеров. По его словам, подобные события никак не соотносятся с простыми россиянами.

певица Слава
отдых
Бали
видео
