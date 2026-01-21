Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:31

Отдых в Альпах обернулся для Перминовой срочной операцией

Модель Перминова получила тяжелую травму на отдыхе в Альпах

Елена Перминова Елена Перминова Фото: Terenghi/Ipa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экс-жене миллиардера Александра Лебедева, модели Елене Перминовой, потребовалась срочная операция после травмы, полученной во время пресс-тура в Куршевеле. Как сообщила сама пострадавшая в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в рамках поездки, организованной брендом Rendez-Vous, звезды катались на лыжах, сноубордах, летали на вертолете, и там модель упала, получив тяжелый вывих плеча.

Сложнейший вывих плеча и срочная операция <...>, а что вы привозили из Куршевеля? Упасть на ровном месте, катаясь на лыжах столько лет. <...> Может, это знак замедлиться, — говорится в сообщении.

Ранее бывшая супруга актера Виталия Гогунского Ирина Маирко получила перелом позвонков после падения на катке в «Лужниках». Как сообщила сама пострадавшая, врачи определили у нее нарушение целостности поперечных отростков первого и второго поясничных позвонков.

Кроме того, российская фигуристка Алина Горбачева вылетела из Германии, где находилась на лечении после повреждения колена. В опубликованном ею ролике видно, как спортсменка в инвалидной коляске и с ортопедической шиной на ноге перемещается по территории аэропорта.

Альпы
Куршевель
модели
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
Трамп сделал противоречивое заявление о мире на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Неадекват совершил «химическую» месть семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом
«Трудный выбор»: Дмитриев высказался о положении «вассалов» США
«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки
Продюсер назвал возможный гонорар Пугачевой за частное выступление
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.