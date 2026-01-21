Отдых в Альпах обернулся для Перминовой срочной операцией Модель Перминова получила тяжелую травму на отдыхе в Альпах

Экс-жене миллиардера Александра Лебедева, модели Елене Перминовой, потребовалась срочная операция после травмы, полученной во время пресс-тура в Куршевеле. Как сообщила сама пострадавшая в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в рамках поездки, организованной брендом Rendez-Vous, звезды катались на лыжах, сноубордах, летали на вертолете, и там модель упала, получив тяжелый вывих плеча.

Сложнейший вывих плеча и срочная операция <...>, а что вы привозили из Куршевеля? Упасть на ровном месте, катаясь на лыжах столько лет. <...> Может, это знак замедлиться, — говорится в сообщении.

Ранее бывшая супруга актера Виталия Гогунского Ирина Маирко получила перелом позвонков после падения на катке в «Лужниках». Как сообщила сама пострадавшая, врачи определили у нее нарушение целостности поперечных отростков первого и второго поясничных позвонков.

Кроме того, российская фигуристка Алина Горбачева вылетела из Германии, где находилась на лечении после повреждения колена. В опубликованном ею ролике видно, как спортсменка в инвалидной коляске и с ортопедической шиной на ноге перемещается по территории аэропорта.