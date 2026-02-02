Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 11:06

Сноубордист чудом выжил под лавиной благодаря особому рюкзаку

Немецкий сноубордист попал под лавину в Серр-Шевалье и выжил благодаря рюкзаку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Немецкий сноубордист Леонард Швейцер попал под лавину во время соревнований в Серр-Шевалье во Французских Альпах, сообщает Le Parisien. По информации издания, 20-летний спортсмен угодил под снежный поток, спускаясь по склонам трассы.

Благодаря сработавшему лавинному рюкзаку юноша остался на верхней части снежного потока, хотя и пропал из зоны видимости камер. Позднее Швейцер рассказал, что с ним все в порядке, а также поблагодарил всех, кто помог ему выбраться из ледяной ловушки.

Рад, что остался жив. <...> Я оказался на вершине лавины благодаря рюкзаку, так что купите себе лавинную подушку. Спасибо всем, кто мне помог, — отметил спортсмен.

Ранее сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону сутки блуждала по сахалинской сопке без еды, воды и связи. 21-летняя спортсменка отправилась кататься на сноуборде, выбрав новую трассу. Через 4,5 часа девушка поняла, что заблудилась. Под вечер она соорудила под елью лежанку и стала ждать рассвета.

До этого стало известно, что российский сноубордист погиб под лавиной на горнолыжном курорте Хакуба в японской префектуре Нагано. Мужчина катался в горах с двумя знакомыми на высоте около 1100 метров, когда произошло внезапное схождение снега.

лавина
Альпы
происшествия
сноубординг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
На охранника пролился золотой дождь после сна о курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
ВС России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Монах потрогал прихожанку за грудь после просьбы послать удачу в бизнесе
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец раскрыл суть жесткого приказа ВСУ в отношении российских бойцов
Историк объяснил, почему Трамп хочет заполучить Гренландию
Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске
Герой России из Дагестана погиб в зоне СВО
Париж обвинили в попытке наложить лапу на бывшую колонию
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.