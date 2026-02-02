Сноубордист чудом выжил под лавиной благодаря особому рюкзаку Немецкий сноубордист попал под лавину в Серр-Шевалье и выжил благодаря рюкзаку

Немецкий сноубордист Леонард Швейцер попал под лавину во время соревнований в Серр-Шевалье во Французских Альпах, сообщает Le Parisien. По информации издания, 20-летний спортсмен угодил под снежный поток, спускаясь по склонам трассы.

Благодаря сработавшему лавинному рюкзаку юноша остался на верхней части снежного потока, хотя и пропал из зоны видимости камер. Позднее Швейцер рассказал, что с ним все в порядке, а также поблагодарил всех, кто помог ему выбраться из ледяной ловушки.

Рад, что остался жив. <...> Я оказался на вершине лавины благодаря рюкзаку, так что купите себе лавинную подушку. Спасибо всем, кто мне помог, — отметил спортсмен.

Ранее сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону сутки блуждала по сахалинской сопке без еды, воды и связи. 21-летняя спортсменка отправилась кататься на сноуборде, выбрав новую трассу. Через 4,5 часа девушка поняла, что заблудилась. Под вечер она соорудила под елью лежанку и стала ждать рассвета.

До этого стало известно, что российский сноубордист погиб под лавиной на горнолыжном курорте Хакуба в японской префектуре Нагано. Мужчина катался в горах с двумя знакомыми на высоте около 1100 метров, когда произошло внезапное схождение снега.