Российский сноубордист погиб под лавиной в Японии

Российский сноубордист погиб под лавиной на горнолыжном курорте Хакуба в японской префектуре Нагано, передает TBS NEWS DIG. Мужчина катался в горах с двумя знакомыми на высоте около 1100 метров, когда произошло внезапное схождение снега.

По предварительным данным, спутники россиянина не пострадали и сумели самостоятельно спуститься вниз. Они сообщили о происшествии спасателям, после чего были начаты поисковые работы.

Тело 42-летнего мужчины обнаружили спустя два дня после схода лавины. Спасатели уточняют обстоятельства трагедии и причины снежного обвала.

Ранее шестеро лыжников не выжили во французских Альпах после схода лавин. Британец проигнорировал сообщения о максимальной лавинной опасности на массивах Савойского региона и оказался заживо погребенным под 2,5-метровым слоем снега. На следующий день в Куршевеле нашли тело другого лыжника, который попал под сход снега.

В испанской части Пиренеев в результате схода снежной лавины погибли три человека. Трагедия произошла в горном районе недалеко от курорта Пантикоса в провинции Уэска. Среди погибших — двое мужчин и одна женщина, еще одна из лыжниц получила легкие ранения.