Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 13:46

Российский сноубордист погиб под лавиной в Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российский сноубордист погиб под лавиной на горнолыжном курорте Хакуба в японской префектуре Нагано, передает TBS NEWS DIG. Мужчина катался в горах с двумя знакомыми на высоте около 1100 метров, когда произошло внезапное схождение снега.

По предварительным данным, спутники россиянина не пострадали и сумели самостоятельно спуститься вниз. Они сообщили о происшествии спасателям, после чего были начаты поисковые работы.

Тело 42-летнего мужчины обнаружили спустя два дня после схода лавины. Спасатели уточняют обстоятельства трагедии и причины снежного обвала.

Ранее шестеро лыжников не выжили во французских Альпах после схода лавин. Британец проигнорировал сообщения о максимальной лавинной опасности на массивах Савойского региона и оказался заживо погребенным под 2,5-метровым слоем снега. На следующий день в Куршевеле нашли тело другого лыжника, который попал под сход снега.

В испанской части Пиренеев в результате схода снежной лавины погибли три человека. Трагедия произошла в горном районе недалеко от курорта Пантикоса в провинции Уэска. Среди погибших — двое мужчин и одна женщина, еще одна из лыжниц получила легкие ранения.

Япония
сноубординг
снег
лавины
горы
смерти
россияне
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности ХНИЗ
Один из самых жестоких членов банды Цапков второй раз пытался уйти на СВО
MAX запустил функцию отложенного постинга
Симоньян опубликовала свое фото без волос
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.