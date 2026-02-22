Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 13:09

Появилось видео лавины, накрывшей горнолыжный курорт на Эльбрусе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сети появилось видео контролируемого схода лавины, которая накрыла горнолыжный курорт на Эльбрусе. Кадры публикует Telegram-канал «112». По его информации, спуск снежной массы с горы был принудительным, а канатные дороги и трассы на это время перекрывали.

На кадрах видно, как гигантские клубы снега сходят с горы, постепенно накрывая горнолыжный курорт. Судя по видео, снежная масса была разреженной и изнутри больше напоминала метель или буран.

Ранее в МЧС России сообщили, что снежная лавина сошла в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, повредив два кемпинга и автомобиль. До этого стало известно о сходе снежной массы на территории курорта Архыз, в результате которого под завалом оказались несколько человек. Людей оперативно извлекли из-под лавины, в медицинской помощи они не нуждались. Объем сошедшей лавины составил 135 тыс. кубометров снега

До этого стало известно, что группа из 16 лыжников попала под лавину в горах Калифорнии. 10 человек пропали без вести. Поисково-спасательные работы усложняются сильной метелью.

