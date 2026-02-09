Зимняя Олимпиада — 2026
Сильный ветер парализовал популярный российский курорт

Администрация курорта на Эльбрусе закрыла все канатные дороги из-за ветра

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
В Кабардино-Балкарии закрыли все пять очередей канатной дороги на Эльбрусе, сообщили в администрации курорта. Причиной стал сильный ветер, скорость которого превышает 15 метров в секунду.

Канатные дороги Кругозор — Мир, Азау — Кругозор, Мир 2 — Баштала, Баштала — Чиран закрываются в связи с погодными условиями (ветер свыше 15 метров в секунду), — говорится в публикации.

Согласно сообщениям администрации, незадолго до этого была закрыта верхняя очередь канатной дороги Мир – Гарабаши. Остальные очереди какое-то время работали в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что первая в 2026 году оттепель в Центральной России может оказаться куда слабее, чем ожидали ранее, и уже вскоре сменится морозами. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что новая неделя обещает Москве продолжение зимы, и температура воздуха остается заметно ниже климатической нормы. Синоптик Евгений Тишковец в свою очередь уверен, что в первой половине недели никаких признаков оттепели в столице заметно не будет.

Россия
Кабардино-Балкария
Эльбрус
курорты
порывы ветра
