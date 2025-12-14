Российский регион столкнулся с разрушительными последствиями ветра

В результате мощных порывов ветра в Саратовской области были повреждены линии электропередачи, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. Аварии произошли в 205 населенных пунктах.

В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме. Работают 59 бригад, — отметил руководитель.

Также стихия повредила кровли 14 зданий различного назначения. Среди пострадавших объектов — школы, больницы, частные и многоквартирные дома. В областном центре, городе Саратов, было повалено 132 дерева, которые уже убрали коммунальные службы. Глава региона уточнил, что зафиксированы повреждения 33 участков газопроводов и 78 линий электропередачи. При этом на части адресов подача энергоресурсов уже восстановлена.

Ранее в центре Махачкалы обрушилась крупная рекламная конструкция. Причиной инцидента стал ураганный ветер. Рекламный щит, расположенный на крыше одного из торговых центров, упал с высоты примерно 20 метров.