Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 10:44

Российский регион столкнулся с разрушительными последствиями ветра

В 205 населенных пунктах Саратовской области зафиксированы повреждения ЛЭП

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В результате мощных порывов ветра в Саратовской области были повреждены линии электропередачи, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. Аварии произошли в 205 населенных пунктах.

В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме. Работают 59 бригад, — отметил руководитель.

Также стихия повредила кровли 14 зданий различного назначения. Среди пострадавших объектов — школы, больницы, частные и многоквартирные дома. В областном центре, городе Саратов, было повалено 132 дерева, которые уже убрали коммунальные службы. Глава региона уточнил, что зафиксированы повреждения 33 участков газопроводов и 78 линий электропередачи. При этом на части адресов подача энергоресурсов уже восстановлена.

Ранее в центре Махачкалы обрушилась крупная рекламная конструкция. Причиной инцидента стал ураганный ветер. Рекламный щит, расположенный на крыше одного из торговых центров, упал с высоты примерно 20 метров.

Саратовская область
Саратов
порывы ветра
стихия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция предупредила о новой схеме мошенничества с проверкой качества воды
Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей
Паштет, который изменит ваше мнение о постных закусках. Готовим за 30 минут
Российские бобслеисты лишились нейтрального флага на международных турнирах
Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании
В Латвии опозорились из-за грязного автомобиля для президента Польши
В российском регионе недовольный пассажир выстрелил в голову таксисту
Москвич выиграл первое в России дело по «эффекту Долиной»
Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку
Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей
Стало известно о переговорах России и Израиля по одному вопросу
Почему не работает WhatsApp 14 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 декабря: сдача Гуляйполя, вопли командира
США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией
Наступление ВС РФ на Харьков 14 декабря: ложь Зеленского, правда о Купянске
«Жирный плевок в лицо»: Медведев возмутился службой Macan в армии
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Автомобиль с двумя людьми упал в реку
Стало известно о дружбе раввинов России и Одессы
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.