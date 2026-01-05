Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 07:30

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью трех БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали три украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Силы ПВО за ночь с 4 по 5 января ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, два БПЛА уничтожили над Москвой и Московским регионом, один — над территорией Рязанской области.

В течение прошедшей ночи с 23:00 4.01 до 07:00 5.01 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области, — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь с 3 по 4 января ликвидировали и перехватили 90 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 37 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей соответственно, по 11 — над Калужской областью и Московским регионом (в том числе три БПЛА, летевших на Москву).

Также стало известно, что российские военные отправили украинским бойцам на передовую беспилотник с новогодней елкой, украшенной светящейся гирляндой. На опубликованных кадрах запечатлен взлет дрона, на который вертикально установлен «сюрприз».

