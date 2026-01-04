ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 90 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 90 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 37 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей соответственно, по 11 — над Калужской областью и Московским регионом (в том числе три БПЛА, летевших на Москву).

В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 3 января до 7.00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по четыре и два беспилотника над территориями Тульской и Воронежской областей. По одному БПЛА уничтожили над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения их обломков работали расчеты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До этого он информировал о еще пяти дронах, которые не смогли атаковать город.