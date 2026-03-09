Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 18:48

В Россотрудничестве отреагировали на уничтожение Русского дома в Ливане

Россотрудничество: Израиль уже уничтожал дома русской культуры

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
Израиль уже уничтожал дома русской культуры в прошлом веке, заявили в Россотрудничестве. Таким образом в организации ответили на авиаудар по Русскому дому в ливанском городе Набатия.

Хотели бы напомнить, что 10 октября 1973 года, в ходе четвертой арабо-израильской войны, советский культурный центр в Дамаске был уничтожен прямым попаданием израильских бомб. Тогда в результате удара погибли заведующая языковыми курсами А. Калинычева и сирийский сотрудник М. Амин. Самолет, сбросивший бомбу, впоследствии был сбит. Пилот попал в сирийский плен, — говорится в сообщении.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что подвергшийся удару израильских военных Дом русской культуры в Ливане не имел отношения к боевым действиям. Он также подтвердил, что официальное представительство ведомства поддерживает связь с коллегами.

Согласно информации, появившейся накануне, 8 марта в ходе авиаудара израильской авиации по ливанскому городу Набатия было полностью уничтожено строение, где располагался Дом русской культуры. При этом обошлось без человеческих жертв и раненых — все, кто был причастен к организации, успели покинуть здание до удара.

