09 марта 2026 в 19:53

Трамп пообещал обрадовать американцев планом по нефти

Трамп: у США есть план по борьбе с ростом цен на нефть

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
У США готов план действий в связи с резким скачком стоимости нефти, заявил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью газете New York Post. По его словам, все будут «очень довольны».

У меня есть план на все, ясно? У меня есть план на все. Вы будете очень довольны, — сказал Трамп.

Американский лидер не раскрыл детали, однако газета допускает использование стратегических резервов нефти. По данным издания, стоимость барреля нефти марки Brent достигала $119,5 (9,5 тыс. рублей), что на 65% выше уровня, зафиксированного 27 февраля — $72,48 (5,7 тыс. рублей).

Ранее Трамп назвал краткосрочный рост цен на нефть допустимой платой за устранение иранской ядерной угрозы. Американский лидер подчеркнул, что после завершения конфликта стоимость топлива быстро нормализуется. При этом он отметил, что иначе могут рассуждать только «дураки».

До этого эксперт Сергей Пикин заявил, что Трампу необходимо завершить ближневосточный конфликт до конца марта, чтобы избежать подорожания бензина в США. По его словам, затягивание военной операции в Иране неизбежно скажется на ценах, что станет чувствительным для американских избирателей.

Дональд Трамп
нефть
цены
США
