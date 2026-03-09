Зимняя Олимпиада — 2026
В Израиле открестились от удара по школе для девочек

Постпредство Израиля при ООН: ВС страны бьют только по военным объектам

Школа в Минабе, Иран Школа в Минабе, Иран Фото: Mehr News Agency/Handout via Xinhua/Global Look Press
ВВС Израиля непричастны к удару по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб, заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон. Он добавил, что ЦАХАЛ бьет только по военным объектам, передает ТАСС.

Мы изучаем подобные инциденты, мы не считаем, что ВВС Израиля были причастны к данному инциденту. Мы бьем по военной инфраструктуре, — сказал он.

При атаке на начальную школу погибли 165 человек, из которых 14 — учителя. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в Минабе. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у Тегерана сейчас есть право на самооборону.

В ответ на этом президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на свою школу. Он также упомянул о жестокости иранских властей. Он заявил, что в стране «отрезают головы младенцам и рассекают женщин пополам».

