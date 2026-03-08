Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 00:58

Трамп обвинил Иран в атаке на школу для девочек

Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на школу для девочек в Минабе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на школу, передает пресс-служба Белого дома. Учебное заведение находилось в городе Минабе и предназначалось для девочек.

В своем заявлении Трамп также упомянул о жестокости иранских властей. Он заявил, что в стране «отрезают головы младенцам и рассекают женщин пополам».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что прицельность удара по школе для девочек в Минабе доказывает: атака была спланированной. Она подчеркнула, что сообщений о случайном попадании снаряда в учреждение не было. Дипломат также назвала случившееся запредельным уровнем жестокости и цинизма.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минабе. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у Тегерана сейчас есть право на самооборону.

Кроме того, США и Израиль атаковали здание полиции в городе Рей, расположенном около Тегерана. По предварительной информации, есть погибшие при ударе. Пострадавшие могут оставаться под завалами, повреждения получили также рядом стоящие здания.

