07 марта 2026 в 14:53

Вспышка кишечной инфекции произошла в российской школе

Вспышка кишечной инфекции произошла в школе № 6 Богородска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В школе № 6 города Богородска произошла вспышка кишечной инфекции, передает Telegram-канал Ni Mash. В связи с этим занятия временно прекращены.

О случаях заболевания среди детей стало известно 4 марта. Специалисты Роспотребнадзора провели инспекцию в школе. Они взяли пробы на бактерии кишечной палочки в пищеблоке, а также исследовали воду, продукты и готовые блюда.

По мнению учеников, они заразились из-за еды в школьной столовой. Больные дети были изолированы, а за теми, кто мог контактировать с ними, следят врачи. С 5 марта в школе начались работы по дезинфекции, в связи с чем учебный процесс временно прекращен.

Ранее в кафе в Лабинске произошло массовое отравление: 60 человек почувствовали недомогание после посещения заведения. Среди симптомов — жар, рвота, диарея и слабость. Восемь человек, включая детей, были доставлены в инфекционное отделение. Проверка установила грубые нарушения санитарных норм в кафе, в том числе отсутствие у сотрудников медицинских книжек и совместное использование рабочих поверхностей для разделки сырого мяса и хранения посуды.

Нижегородская область
школы
инфекции
отравления
