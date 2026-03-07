Установлена личность взорвавшего банкомат в российском городе

В Подмосковье полицейские задержали подростка, который по указу мошенников взорвал банкомат, передает Telegram-канал SHOT. Ему 15 лет. Инцидент произошел на улице Вольной в Путилково. Никто в результате происшествия не пострадал.

Источник утверждает, что юноша действовал по указу мошенников. Пока никаких официальных комментариев от правоохранителей не поступало.

Ранее в Сети показали последствия взрыва. На опубликованных кадрах видно, что помещение превратилось в руины, а землю усыпали многочисленнее осколками.

Тем временем в городе Володарске Нижегородской области горят склады мукомольного завода. Огнем охвачена территория площадью 1 тыс. квадратных метров. Данных о погибших и пострадавших в результате возгорания на данный момент не поступало.

До этого трое жителей Башкирии погибли при пожаре в жилом доме на улице Пушкина в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района. Трагический инцидент произошел вечером 6 марта. К моменту прибытия пожарных подразделений дом был полностью объят пламенем. Причина возгорания пока неизвестна.