Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 15:34

Установлена личность взорвавшего банкомат в российском городе

SHOT: банкомат в Подмосковье взорвал подросток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Подмосковье полицейские задержали подростка, который по указу мошенников взорвал банкомат, передает Telegram-канал SHOT. Ему 15 лет. Инцидент произошел на улице Вольной в Путилково. Никто в результате происшествия не пострадал.

Источник утверждает, что юноша действовал по указу мошенников. Пока никаких официальных комментариев от правоохранителей не поступало.

Ранее в Сети показали последствия взрыва. На опубликованных кадрах видно, что помещение превратилось в руины, а землю усыпали многочисленнее осколками.

Тем временем в городе Володарске Нижегородской области горят склады мукомольного завода. Огнем охвачена территория площадью 1 тыс. квадратных метров. Данных о погибших и пострадавших в результате возгорания на данный момент не поступало.

До этого трое жителей Башкирии погибли при пожаре в жилом доме на улице Пушкина в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района. Трагический инцидент произошел вечером 6 марта. К моменту прибытия пожарных подразделений дом был полностью объят пламенем. Причина возгорания пока неизвестна.

происшествия
дети
мошенники
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин без ног отправится на чемпионат мира под флагом и гимном
В Персидском заливе атакован еще один танкер
В Петербурге неизвестный поджег АЗС
Одна из крупнейших в мире ГАЭС попала под удар на Украине
Венгерского политика внесли в «Миротворец» после скандала с Ощадбанком
Иран ликвидировал десятки американских военных
Юрист ответил, какой срок грозит подростку за взрыв в отделении банка
Популярный курорт оказался загрязнен из-за атаки в Ормузском проливе
Орбан указал на получателей денег Ощадбанка
Орбан раскрыл, когда решится судьба конфискованных у украинцев денег
Украинцы объединились против «людоловов»
Россия вылетела из топ-10 покупателей кофе из Бразилии
Генерал раскрыл, почему конфликт в Иране может затянуться
Солдатам ВСУ присвоят уникальный электронный идентификатор
Взрыв в банке в Подмосковье 7 марта: что известно, кто задержан, мотивы
Врачи пришили мужчине руку к бедру после травмы на производстве
Появились кадры разрушенного отделения банка после взрыва в Путилково
Установлена личность взорвавшего банкомат в российском городе
Вяльбе назвала инцидент с собакой на ЧР досадным стечением обстоятельств
Появился снимок задержания устроившего взрыв в отделении банка подростка
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.