Появились кадры разрушенного отделения банка после взрыва в Путилково

В отделении банка в Путилково после взрыва выбило двери и окна, пишет Telegram-канал Baza. На опубликованных кадрах видно, что помещение превратилось в руины, а землю усыпали многочисленные осколки.

На записи также слышно громкую сирену. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Судя по повреждениям, взрыв прогремел у входной стеклянной двери, которую сорвало с петель от взрывной волны.

Ранее взрыв прогремел в отделении банка в Путилково Московской области. Сообщалось, что ЧП произошло в офисе ВТБ на улице Вольной. По предварительным данным, неизвестный мог подорвать банкомат.

До этого сообщалось, что устроившего взрыв злоумышленника удалось задержать. Очевидцы рассказали, что незадолго до детонации из здания выбежал подросток. Школьника задержали местные жители, затем его передали прибывшим сотрудникам Росгвардии.

Также появилась информация, что подозреваемый действовал по указанию мошенников. По предварительным данным, подростку 15 лет. Пока никаких официальных комментариев от правоохранителей не поступало.