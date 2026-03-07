Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 15:06

Неизвестный устроил взрыв в подмосковном банке

Взрыв произошел в отделении банка в подмосковном Путилково

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрыв произошел в отделении банка в Путилково Московской области, пишет Telegram-канал «112». По его данным, что-то взорвалось в офисе ВТБ на Вольной улице. По предварительным данным, неизвестный мог подорвать банкомат.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Местные жители предположили, что кто-то подорвал банкоматы.

Ранее сообщалось о взрыве бензовоза, который произошел на газовой заправке в подмосковном Барыбино. Местные жители видели машины скорой помощи. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

До этого взрыв прогремел рядом с офисом RT в Тегеране днем в понедельник, 2 марта. По предварительной информации, никто из журналистов не пострадал. Людей эвакуировали в целях безопасности.

Также два человека пострадали при возгорании автоцистерн в подмосковной деревне Поддубки под Дмитровом. По предварительной информации, пожар возник из-за взрыва колеса у машины, стоявшей рядом. Сотрудник заправки и водитель грузовика получили ожоги.

банки
взрывы
банкоматы
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин без ног отправится на чемпионат мира под флагом и гимном
В Персидском заливе атакован еще один танкер
В Петербурге неизвестный поджег АЗС
Одна из крупнейших в мире ГАЭС попала под удар на Украине
Венгерского политика внесли в «Миротворец» после скандала с Ощадбанком
Иран ликвидировал десятки американских военных
Юрист ответил, какой срок грозит подростку за взрыв в отделении банка
Популярный курорт оказался загрязнен из-за атаки в Ормузском проливе
Орбан указал на получателей денег Ощадбанка
Орбан раскрыл, когда решится судьба конфискованных у украинцев денег
Украинцы объединились против «людоловов»
Россия вылетела из топ-10 покупателей кофе из Бразилии
Генерал раскрыл, почему конфликт в Иране может затянуться
Солдатам ВСУ присвоят уникальный электронный идентификатор
Взрыв в банке в Подмосковье 7 марта: что известно, кто задержан, мотивы
Врачи пришили мужчине руку к бедру после травмы на производстве
Появились кадры разрушенного отделения банка после взрыва в Путилково
Установлена личность взорвавшего банкомат в российском городе
Вяльбе назвала инцидент с собакой на ЧР досадным стечением обстоятельств
Появился снимок задержания устроившего взрыв в отделении банка подростка
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.