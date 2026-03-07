Неизвестный устроил взрыв в подмосковном банке Взрыв произошел в отделении банка в подмосковном Путилково

Взрыв произошел в отделении банка в Путилково Московской области, пишет Telegram-канал «112». По его данным, что-то взорвалось в офисе ВТБ на Вольной улице. По предварительным данным, неизвестный мог подорвать банкомат.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Местные жители предположили, что кто-то подорвал банкоматы.

