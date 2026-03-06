Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 02:02

В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заправке

Бензовоз взорвался на газовой заправке в подмосковном Барыбино

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Взрыв бензовоза произошел на газовой заправке в подмосковном Барыбино, передает RT. По словам очевидцев, на месте работают несколько пожарных расчетов.

Также, по информации источника, местные жители видели машины скорой помощи. Причины взрыва и информация о пострадавших устанавливаются.

Ранее на заправке в подмосковной деревне Поддубки под Дмитровом два человека пострадали при возгорании автоцистерны. По информации источника, пожар возник из-за взрыва колеса у машины, стоявшей рядом.

До этого сообщалось, что в Южном Бутово произошел взрыв в квартире жилого дома. Инцидент случился на кухне многоэтажки на улице Кадырова. По предварительным данным, пострадал один человек.

До этого автомобиль взорвался в Краснодаре во дворе дома на улице Валерия Гассия. По информации источника, водитель менял аккумулятор. Мужчина пострадал, его увезли на скорой с ожогами. Точные причины взрыва неизвестны. Огонь мгновенно перекинулся на другую машину — у нее оплавилось боковое зеркало и крыло. Очевидцы пытались потушить возгорание, пока не приехали пожарные. Легковушка сгорела дотла.

