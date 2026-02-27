Стало известно о пострадавших при взрыве в жилой многоэтажке в Москве

Стало известно о пострадавших при взрыве в жилой многоэтажке в Москве Один человек пострадал при взрыве в жилом многоэтажном доме в Южном Бутово

Один человек пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Южном Бутово, передает ТАСС. Инцидент произошел на кухне в многоэтажке на улице Кадырова.

На кухне в квартире жилого дома на улице Кадырова в Южном Бутово произошел взрыв. Предварительно, пострадал один человек, — сказано в сообщении.

Подробности о состоянии пострадавшего и характере травм пока не раскрываются. Причины взрыва в настоящий момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в жилой многоэтажке на юго-западе Москвы на улице Кадырова. В результате инцидента в нескольких квартирах выбило окна и разворотило балкон.

До этого в Тюмени при взрыве газового баллона в автомобиле погиб один человек. ЧП произошло на территории гаражного кооператива. По предварительным данным, взрывная волна повредила шесть гаражей.

Кроме того, взрыв прогремел в частном доме в селе Новокули Новолакского района Дагестана, сообщили в управлении МЧС России по республике. По данным ведомства, там произошла утечка бытового газа. В результате погибла молодая девушка 2004 года рождения.