На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

На завтраки в Великий пост радую себя домашней выпечкой, готовлю картофельные лепешки с карамелизированным луком. Они получаются с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и мягкой, воздушной мякотью внутри.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 2 крупные луковицы, пучок укропа или петрушки, соль, перец, 100-150 г муки.

Картофель отварите в мундире или очищенным до мягкости, слейте воду и разомните в пюре без добавления масла и молока. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сухой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне, постоянно помешивая, до мягкости и золотистого цвета. В конце посолите. В остывшее картофельное пюре добавьте мелко рубленую зелень, обжаренный лук, соль, перец и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Разделите тесто на шарики, раскатайте их в лепешки толщиной около 1 см. Обжаривайте лепешки на сухой разогретой сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

