20 марта 2026 в 15:17

Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После выхода из Великого поста важно ограничить употребление тяжелой пищи и постепенно вводить привычные продукты в рацион, заявила «Радио 1» врач Ольга Чиркова. В противном случае можно столкнуться с панкреатитом и желчекаменной болезнью.

Главная ошибка — когда после 49 дней воздержания люди на Пасху делают все, чтобы укокошить желчный пузырь и поджелудочную железу. Например, запекают огромный окорок, режут колбасы и сыры, готовят жирную пасху из творога с маслом. Все это плохо сочетается, а после паузы — особенно опасно, — предупредила Чиркова.

Она отметила, что приемы тяжелой пищи после поста могут привести на хирургический стол. По словам врача, в период Пасхи повышается число пациентов, которым проводят экстренную холецистэктомию — удаляют желчный пузырь. Она призвала верующих «не срываться с цепи» и разговляться крайне аккуратно.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева заявила, что переедание и обильные вечерние приемы пищи после завершения Великого поста грозят изжогой и обострением гастрита. Она отметила, что обилие жирной пищи также стимулирует сокращение желчного пузыря.

здоровье
заболевания
верующие
врачи
Лукашенко заявил об обсуждении ядерных материалов с США
Юрист оценил шансы Лерчек засудить следователей по уголовному делу
Генерал объяснил затишье ВС России над центральными районами Украины
Одна необычная пара вступила в брак в Крыму
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

