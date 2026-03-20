Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма Врач Чиркова: после выхода из поста нужно ограничить употребление тяжелой пищи

После выхода из Великого поста важно ограничить употребление тяжелой пищи и постепенно вводить привычные продукты в рацион, заявила «Радио 1» врач Ольга Чиркова. В противном случае можно столкнуться с панкреатитом и желчекаменной болезнью.

Главная ошибка — когда после 49 дней воздержания люди на Пасху делают все, чтобы укокошить желчный пузырь и поджелудочную железу. Например, запекают огромный окорок, режут колбасы и сыры, готовят жирную пасху из творога с маслом. Все это плохо сочетается, а после паузы — особенно опасно, — предупредила Чиркова.

Она отметила, что приемы тяжелой пищи после поста могут привести на хирургический стол. По словам врача, в период Пасхи повышается число пациентов, которым проводят экстренную холецистэктомию — удаляют желчный пузырь. Она призвала верующих «не срываться с цепи» и разговляться крайне аккуратно.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева заявила, что переедание и обильные вечерние приемы пищи после завершения Великого поста грозят изжогой и обострением гастрита. Она отметила, что обилие жирной пищи также стимулирует сокращение желчного пузыря.