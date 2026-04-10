Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 20:39

Unicredit дали ответ по поводу ликвидации бизнеса в России

Unicredit отвергли слухи о ликвидации бизнеса в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Итальянская банковская группа Unicredit не рассматривает возврат лицензии или ликвидацию бизнеса в России, передает РИА Новости. В агентстве указали, что любые данные об этом в СМИ являются лишь слухами.

В связи с появлением в СМИ ряда спекулятивных новостей, группа Unicredit подтверждает, что стратегия, которую она последовательно реализовывает и о которой постоянно сообщает рынку в отношении деятельности в России, не претерпела никаких изменений, — отметил собеседник агентства.

Еще в 2022 году банковская группа заявила, что обдумывает варианты ухода из страны. После этого группа предпринимала несколько попыток продажи российской части бизнеса, но безуспешно.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что банковская группа Raiffeisen Bank International, владеющая российским Райффайзенбанком, не смогла продать свою долю в бизнесе в РФ. По информации агентства, переговоры по этому вопросу продолжаются. Уточнялось, что у австрийской компании нет срока завершения сделки.

банки
Экономика
сделки
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.