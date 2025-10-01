Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 14:51

Raiffeisen Bank столкнулся с трудностями при продаже доли в России

Reuters: Raiffeisen Bank не смог продать российскую долю

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Банковская группа Raiffeisen Bank International, владеющая российским Райффайзенбанком, не смогла продать свою долю в бизнесе в РФ, передает Reuters со ссылкой на источники. По информации журналистов, переговоры по этому вопросу продолжаются.

Уточняется, что у австрийской компании нет срока завершения сделки. Компании «необходимо получить множество разрешений от регулирующих органов», что сказывается на процессе продажи. Председатель правления Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявлял, что в покупке доли заинтересованы сразу несколько сторон.

Ранее Штробль сообщил, что с началом специальной военной операции на Украине финансовая организация находится в сложном положении. Наладить международные процессы можно будет только после урегулирования, даже если оно будет временным, пояснил председатель правления.

Raiffeisenbank работает в России с 1996 года и остается одной из крупнейших иностранных кредитных организаций в стране. RBI уже не первый год рассматривает варианты выхода из российского бизнеса, включая его продажу или выделение в отдельную структуру.

банки
продажи
Россия
райффайзенбанк
