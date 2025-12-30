Россиянам рассказали, как взыскать 50% переплаты за ЖКУ Депутат Чаплин: жильцы могут требовать компенсацию 50% за завышенные платежи ЖКУ

Россияне имеют право на компенсацию в размере 50% от суммы переплаты, если платежи за жилищно-коммунальные услуги были необоснованно завышены, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. В беседе с «Газетой.Ru» он призвал тщательно проверять свои квитанции.

Плата за содержание жилья и коммунальные услуги не должна превышать размер, установленный тарифом. Любое начисление сверх этих утвержденных величин является нарушением. В такой ситуации УК, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация обязаны не только сделать перерасчет, но и выплатить гражданину денежную сумму в размере 50% от выявленной переплаты, — сказал Чаплин.

Для возврата средств необходимо подать письменное заявление в УК или поставщику услуги, указав выявленные нарушения. На рассмотрение обращения и проверку отводится один месяц. Компенсация выплачивается в течение двух месяцев, но не наличными, а путем уменьшения будущих платежей или задолженности.

Ранее стало известно, что из-за выходного дня последней возможной датой для внесения платежа за декабрьские ЖКУ без каких-либо негативных последствий будет 12 января 2026 года. Пени за просрочку платежа не будут начисляться в период новогодних праздников.