05 марта 2026 в 16:17

В Кремле раскрыли, кто может положить конец конфликту на Ближнем Востоке

Песков: конфликт на Ближнем Востоке может закончить тот, кто его начал

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Конфликт на Ближнем Востоке может закончить тот, кто его начал, заявил ИС «Вести» представитель Кремля Дмитрий Песков. Боевые действия между коалицией США-Израиль и Ираном начались 28 февраля.

Ее (войну на Ближнем Востоке. — NEWS.ru) может остановить только тот, кто ее начал, что они с нашей точки зрения и должны сделать, — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия пока не планирует проводить полную эвакуацию своего посольства в Тегеране, но все будет зависеть от ситуации. По его словам, в дипмиссии остается основной состав — преимущественно дипломаты-мужчины. Дальнейшая эвакуация на данном этапе не планируется.

В свою очередь секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что удары по Ирану представляют собой необоснованную и опасную войну. Он добавил, что конфликт был начат без понимания возможных последствий. Секретарь Совета безопасности РФ также отметил, что США не нужны «пробирки с белым порошком» для нанесения удара по Ирану. Так он провел параллели с докладом госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН в 2003 году.

