В Кремле раскрыли, кто может положить конец конфликту на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке может закончить тот, кто его начал, заявил ИС «Вести» представитель Кремля Дмитрий Песков. Боевые действия между коалицией США-Израиль и Ираном начались 28 февраля.
Ее (войну на Ближнем Востоке. — NEWS.ru) может остановить только тот, кто ее начал, что они с нашей точки зрения и должны сделать, — сказал Песков.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия пока не планирует проводить полную эвакуацию своего посольства в Тегеране, но все будет зависеть от ситуации. По его словам, в дипмиссии остается основной состав — преимущественно дипломаты-мужчины. Дальнейшая эвакуация на данном этапе не планируется.
В свою очередь секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что удары по Ирану представляют собой необоснованную и опасную войну. Он добавил, что конфликт был начат без понимания возможных последствий. Секретарь Совета безопасности РФ также отметил, что США не нужны «пробирки с белым порошком» для нанесения удара по Ирану. Так он провел параллели с докладом госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН в 2003 году.