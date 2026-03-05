Раскрыты цели Израиля во второй фазе войны с Ираном

Раскрыты цели Израиля во второй фазе войны с Ираном Reuters: Израиль переходит ко второй фазе войны с Ираном

Израиль приступает ко второй фазе атак против Ирана, нацеленной на подземные объекты с баллистическими ракетами, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. По данным агентства, в ходе первого этапа совместной с США воздушной операции израильские ВВС поразили сотни наземных пусковых установок.

Израильская война в Иране входит во вторую фазу, в рамках которой (израильские) истребители будут атаковать объекты с баллистическими ракетами, которые находятся глубоко под землей, — говорится в сообщении.

Ранее в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили, что Иран атаковал израильскую территорию с применением ракет «Хорремшахр-4». По данным военного ведомства, боеголовки снарядов были оснащены мощной взрывчаткой массой в одну тонну.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. Число погибших, по последним данным, достигло 1230.

3 марта на фоне масштабной ответной кампании Ирана на территории посольства США в Эр-Рияде произошел пожар. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) обнародовал кадры масштабного пожара.