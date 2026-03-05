Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 18:01

ВСУ вновь атаковали Брянскую область

Богомаз: дом и машина повреждены при атаке ВСУ на Брянскую область

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Днем 5 марта ВСУ атаковали Севский район Брянской области, рассказали губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате повреждения получили жилой дом и автомобиль.

ВСУ атаковали Севский район. В результате атаки дронами — камикадзе в деревне Воскресеновка Севского района поврежден жилой дом и автомобиль. Пострадавших нет, — рассказал он.

До этого украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. По словам губернатора Александра Хинштейна, в результате выбиты стекла в здании и повреждены два автомобиля. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны РФ, 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом. Девять и четыре украинских беспилотников перехватили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще два БПЛА сбили над Волгоградской областью и один — над Астраханской.

ВСУ
атаки ВСУ
происшествия
Александр Богомаз
