ВСУ вновь атаковали Брянскую область Богомаз: дом и машина повреждены при атаке ВСУ на Брянскую область

Днем 5 марта ВСУ атаковали Севский район Брянской области, рассказали губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате повреждения получили жилой дом и автомобиль.

ВСУ атаковали Севский район. В результате атаки дронами — камикадзе в деревне Воскресеновка Севского района поврежден жилой дом и автомобиль. Пострадавших нет, — рассказал он.

До этого украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. По словам губернатора Александра Хинштейна, в результате выбиты стекла в здании и повреждены два автомобиля. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны РФ, 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом. Девять и четыре украинских беспилотников перехватили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще два БПЛА сбили над Волгоградской областью и один — над Астраханской.