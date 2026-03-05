Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 19:22

«Они умерли»: Солнцев о потере волос после салона красоты

Солнцев рассказал, что салон красоты сжег его волосы и кожу головы

Гоген Солнцев Гоген Солнцев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Шоумен Гоген Солнцев потерял волосы и получил ожоги кожи после похода в один из столичных салонов красоты. По его словам, которые приводит LIFE.ru, парикмахер нанес состав для осветления, но в итоге волосы выпали.

У меня есть специалисты, они говорят, что либо оксид ядреный, либо мастер просто-напросто передержала. Фольга выпала вместе с волосами <...> Она могла корни сжечь до такой степени, что они умерли, — рассказал Солнцев.

По его словам, руководство салона оправдалось тем, что артист якобы надолго покинул парикмахера. Сам Солнцев заявил, что отсутствовал не более 15 минут.

Ранее актриса Екатерина Волкова сделала стрижку маллет на «французский манер». Артистка опубликовала видео, в котором обсудила с парикмахером новый образ и показала результат: короткие кудрявые волосы. Она попросила своего мастера сделать что-то трендовое и обязательно с челкой.

Также Телеведущая Лера Кудрявцева до этого продемонстрировала фанатам радикальную смену имиджа и предстала перед ними с короткой стрижкой, но эксперимент не поддержал бывший возлюбленный звезды, певец Сергей Лазарев. При помощи искусственного интеллекта ведущая «примерила» на себя короткую мужскую стрижку и веснушки.

