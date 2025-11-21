Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 16:07

Женщина-парикмахер стала жертвой редкой болезни и перестала ходить

Британку Дебби Уайтхаус парализовало из-за редкого неврологического заболевания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британка Дебби Уайтхаус потеряла способность ходить из-за редкого неврологического заболевания, сообщает издание Metro. Женщина, работавшая парикмахером, сначала заметила слабость в правой руке и не могла удержать фен, а затем у нее возникли проблемы с речью.

Симптомы, которые женщина первоначально связывала с возрастными изменениями и менопаузой, быстро прогрессировали, приведя к практически полному параличу. Изначально врачи предполагали, что у нее возник инсульт, однако позже им удалось поставить точный диагноз — болезнь моторных нейронов, также известная как боковой амиотрофический склероз. От этого заболевания страдал ученый Стивен Хоккинг. В настоящий момент она уже четыре года не может делать повседневные дела без посторонней помощи.

Ранее власти Эфиопии подтвердили первый случай вспышки смертельного заболевания, вызванного вирусом Марбург. В начале текущей недели в лабораторный центр были направлены образцы биологических материалов от группы пациентов с предполагаемыми симптомами геморрагической лихорадки.

Кроме того, врач Андрей Осипов заявил, что уменьшение аппетита, кашель, затрудненное дыхание и повышение температуры тела могут свидетельствовать о развитии пневмонии. Специалист отметил, что у отдельных пациентов данная болезнь способна протекать практически без клинических проявлений.

Великобритания
болезни
паралич
парикмахеры
