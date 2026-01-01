Новый год — 2026
01 января 2026 в 15:07

Посол России предупредил о риске санкций США для сербских банков

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко не исключил возможности введения США вторичных санкций против банковской системы страны из-за ограничений против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), сообщает РИА Новости. По словам дипломата, такие меры могут быть тяжелыми для государства, при этом он надеется, что до их применения не дойдет.

Против Сербии могут быть направлены и вторичные санкции. То, что они будут тяжелыми для Сербии, естественно, <...> поскольку это банковская и финансовая сфера, <...> последствия широкие и весьма <...> сложные, непростые, тяжелые. Все-таки, надеемся, исходим из того, что до вторичных санкций дело не дойдет, NIS будет функционировать, насколько это возможно в данных условиях, — отметил дипломат.

Президент Сербии Александр Вучич 2 декабря предупредил о возможных вторичных санкциях против Центробанка страны из-за сотрудничества с компанией NIS, против которой США ввели ограничения 9 октября. По мнению политика, это может серьезно повлиять на финансовую систему страны, включая проблемы для банков и кредитных операций.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о продлении договора о поставках российского газа еще на три месяца. Соглашение будет действовать до 31 марта 2026 года. Оно должно обеспечить стабильное электроснабжение страны.

