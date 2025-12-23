Новый год-2026
Сербия продлила импорт российского газа на три месяца

Вучич: Сербия продлила импорт российского газа до 31 марта 2026 года

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Сербия договорилась о продлении поставок российского газа на три месяца — до 31 марта 2026 года, заявил президент республики Александр Вучич. По его словам, которые приводит ТАСС, это обеспечит страну стабильным электроснабжением.

У нас есть договор о продлении поставок газа еще на три месяца — до 31 марта, — сказал Вучич.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов опустились ниже 60%, что является аномально низким показателем для первой половины декабря. Европа в целом подходит к зиме с нехарактерно низким для этого времени уровнем наполнения хранилищ, который на 9,1 млрд кубометров ниже прошлогоднего.

До этого послы государств Евросоюза утвердили поэтапный план самозапрета на закупки всех видов российского газа не позднее завершения 2027 года. Это уже третья версия документа, который первоначально был принят 8 октября, а затем прошел дополнительные согласования. При этом аналитический центр Bruegel сообщал, что поставки российского СПГ в ЕС в период с января по ноябрь 2025 года демонстрируют спад.

