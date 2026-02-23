Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми

Сход с рельсов трех грузовых вагонов произошел на станции Пермь-Сортировочная, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Никто в результате происшествия не пострадал.

Ведутся восстановительные работы, — отмечается в сообщении.

Ведомство начало проверку по части первой статьи 263 УК России. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

Несколькими днями ранее вагон электропоезда сошел с рельсов на перегоне Люберцы-1 — Быково Казанского направления МЖД. Инцидент случился рано утром с составом без пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал.

