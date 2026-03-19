Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу

Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу

В Москве суд отправил в СИЗО 79-летнего подозреваемого, которому вменяют неоднократное сексуальное насилие над ребенком. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Каникулы на даче

Заявительнице сейчас 26 лет. Девушка решилась добиться наказания для обидчика после сессий с психологом. На приеме у помогающего специалиста она рассказала, что мужчина растлевал ее с девятилетнего возраста.

Подозреваемый был знакомым семьи. Первый эпизод, по версии следствия, произошел на даче под Тулой, сообщает «ЧП НТВ». Тогда мужчине было 62 года. Девочка приехала в регион на время летних каникул.

Круглый год под контролем

Когда осенью девочка вернулась в Москву, насилие не прекратилось. Встречи, согласно показаниям потерпевшей, продолжились в квартире многоэтажки в Орехове-Борисове.

Несовершеннолетняя находилась под контролем своего мучителя круглый год на протяжении семи лет, вплоть до 2016 года. Она рассказала следователям, что мужчина заставлял ее выполнять различные непристойные действия.

«По данным следствия, в период с марта 2009 года по октябрь 2016 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного улице Домодедовской в городе Москве и на территории Тульской области, многократно совершал в отношении несовершеннолетней девочки иные насильственные действия сексуального характера. Через продолжительное время потерпевшая рассказала о произошедшем родственникам и обратилась в правоохранительные органы», — рассказали в СКР.

Ищут других жертв

Уголовное разбирательство начато по статье 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). СКР опубликовал портрет 79-летнего подозреваемого. С ним работают следователи Нагатинского района столицы. Но есть вероятность, что другие жертвы могут найтись и в Москве, и в Тульской области.

«В рамках расследования уголовного дела фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона. Если вы обладаете какой-либо информацией о преступлениях, совершенных указанным лицом, просим сообщить <...> по телефону: 8 (499) 611-63-81 или обратиться по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 10», — сообщили в СКР.

Читайте также:

Изнасиловали и привязали к дереву: на Кубани ищут зоофила-садиста

Юный расчленитель: в Ленобласти у железной дороги нашли останки подростка

Расфасовал по чемоданам: стриптизер расчленил девушку и покончил с собой

Веревка сгнила — и мальчик всплыл: педофилу дали 10 лет за убийство

Покончил с собой глубокой ночью: похитителя девочки нашли мертвым в СИЗО

Закопал и сжег улики: история 17-летней Кристины, чье тело нашли в лесу