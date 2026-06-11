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11 июня 2026 в 17:04

Знакомая раскрыла новые детали жизни Усольцевых

Знакомая Усольцевых Анна: Сергей и Ирина ни в чем себе не отказывали

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
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Жизнь семьи Усольцевых, пропавшей в тайге, можно описать как противостояние двух противоположных характеров, заявила NEWS.ru знакомая супругов Анна. По ее словам, Ирина и Сергей Усольцевы были полярно разными людьми, но их объединяли успешный бизнес и любовь к роскоши.

Ирина была светлой, доброй и всегда веселой. Сергей всегда оставался хмурым и очень жестким. У супругов был успешный бизнес, они ни в чем себе не отказывали и жили на широкую ногу, — рассказала Анна.

По ее словам, 10 лет назад Ирина работала психологом в центре по снижению веса. Знакомая семьи убеждена, что женщина, у которой остался сын от первого брака, никогда добровольно не оставила бы ребенка. Именно это соображение, по мнению Анны, с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что супруги не покидали тайгу по своей воле и стали жертвами трагических обстоятельств.

Ранее сообщалось, что найденная сломанная палка для скандинавской ходьбы в районе поисков семьи Усольцевых не могла принадлежать семье. По мнению дочери от предыдущего брака пропавшего отца семейства Сергея Светланы, никто из них никогда не занимался такой активностью. Кроме того, подобная в походе не требуется, она только мешала бы.

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