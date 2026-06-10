Дочь Усольцева ответила о найденной палке для ходьбы в месте поисков семьи RT: дочь усомнилась в принадлежности найденной палки для ходьбы Усольцевым

Найденная сломанная палка для скандинавской ходьбы в районе поисков семьи Усольцевых не могла принадлежать семье, уверена дочь от предыдущего брака пропавшего отца семейства Сергея Светлана. В разговоре с RT родственница подчеркнула, что никто из них никогда не занимался такой активностью. Кроме того, по мнению дочери Усольцева, такая палка не нужна в походе — она бы только мешала.

Никогда они не занимались скандинавской ходьбой. Тем более там она им зачем? Только мешать будет, — поделилась Светлана.

Ранее представители отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что следы медведей обнаружены на месте поисков в секторе горной тайги Красноярского края, где предположительно пропала семья Усольцевых. Чтобы не допустить встречи с хищниками, добровольцы поднимали в воздух беспилотники, проверяя территорию с тепловизором.

До этого стало известно, что участники поисков семьи Усольцевых обнаружили предмет, который мог принадлежать кому-то из пропавших. По словам волонтера, речь идет о части палки для скандинавской ходьбы. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, пользовались ли ею исчезнувшие.