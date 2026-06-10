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10 июня 2026 в 11:14

Волонтеры нашли еще одну зацепку во время поисков Усольцевых

ТАСС: во время поисков Усольцевых найдена часть палки для скандинавской ходьбы

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: Лиза Алерт по Красноярскому краю
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Участники поисков семьи Усольцевых обнаружили предмет, который мог принадлежать кому-то из пропавших, передает ТАСС со ссылкой на одного из волонтеров. По его словам, речь идет о части палки для скандинавской ходьбы. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, пользовались ли ею исчезнувшие.

Была найдена часть палки для скандинавской ходьбы, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в рамках поисков было обследовано уже около одной тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги под Красноярском. Большая часть территории обследована с помощью беспилотников. Дроны вели видеосъемку, а полученные данные изучались на предмет присутствия на них людей.

До этого стало известно, что возобновленные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье, не принесли результата. В операции участвовал сводный отряд из 15 человек и шести единиц техники. Поиски проходили с 4 по 9 июня.

Общество
Россия
Красноярский край
Усольцевы
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