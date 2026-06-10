Поисковики обнаружили следы на месте пропажи Усольцевых В Красноярском крае на месте пропажи Усольцевых нашли следы медведей

Следы медведей обнаружены на месте поисков в секторе горной тайги Красноярского края, где предположительно пропала семья Усольцевых, заявили представители отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Чтобы не допустить встречи с хищниками, добровольцы поднимали в воздух беспилотники, проверяя территорию с тепловизором.

Дополнительную опасность представляли дикие животные — в районе поисковых работ неоднократно фиксировались следы присутствия медведей, — отметили волонтеры.

Ранее сообщалось, что поиски Усольцевых были приостановлены до принятия решения об их целесообразности, Как уточнили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, полученные с 4 по 9 июня результаты необходимо тщательно проанализировать.

До этого стало известно, что поисковики обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги в надежде отыскать Усольцевых. Семья пропала под Красноярском осенью 2025 года. Большая часть территории обследована с помощью дронов.