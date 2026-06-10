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10 июня 2026 в 11:53

В СК объяснили прекращение поисков пропавших в тайге Усольцевых

СК РФ приостановил поиски Усольцевых до принятия решения об их целесообразности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае были приостановлены до принятия решения об их целесообразности, заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Там отметили, что полученные с 4 по 9 июня результаты необходимо проанализировать.

В результате поисков туристы не обнаружены, поиски приостановлены. Результаты проведенных поисковых работ будут проанализированы, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, нужно дождаться результатов исследования найденных в тайге вещей, которые, предположительно, могут принадлежать исчезнувшей семье. После этого будет принято решение о дальнейших масштабных поисках либо об обследовании отдельных локальных участков местности.

Ранее сообщалось, что участники поисков Усольцевых обнаружили предмет, который мог принадлежать кому-то из пропавших. Речь идет о части палки для скандинавской ходьбы. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, пользовались ли ею члены семьи.

До этого криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что семья Усольцевых, если до сих пор находится в живых, может выйти на связь только тогда, когда сама сочтет нужным. По его словам, если супруги и ребенок действительно ушли хитрым способом, не оставив следов, то попытки вынудить их выйти на контакт обречены на провал.

Общество
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