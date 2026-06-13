Европа продолжает давить на Боснию и Герцеговину из-за России Додик: ЕС продолжает требовать от Боснии и Герцеговины введения виз для россиян

Европейские структуры требуют от Боснии и Герцеговины введения визового режима для граждан России, заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорад Додик в беседе с ТАСС. По его словам, сербская сторона блокирует это решение, как ранее не позволила ввести санкции против РФ.

Боснии и Герцеговины нет без сербов. А сербы говорят: визы для российских граждан вводиться не будут. Бошняки не смогут принять такое решение без нас. Люди из моей партии не будут за это голосовать. Если они не проголосуют, визовый режим для российских граждан введен не будет, чего некоторые добиваются уже не первый год, — сказал Додик.

Он также отметил, что аналогичные требования звучат в отношении граждан Китая и других стран. Это, по его мнению, ведет к изоляции.

Внутри Боснии и Герцеговины сохраняется глубокий раскол по вопросу внешнеполитического курса. Республика Сербская, обладающая правом вето, намерена блокировать любые решения, ухудшающие отношения с Россией, несмотря на давление извне.

Ранее Додик заявил, что посетит Москву 25 сентября. Он напомнил, что приезжал в российскую столицу 9 мая на День Победы, а также 28 мая на Международный форум по безопасности, который проходил в Подмосковье.