«С ножом прыгал на меня»: сценарист «Букиных» убил участника «Дома-2»

Коллегия присяжных признала сценариста Станислава Берестового виновным в убийстве его друга, бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.

«Я хочу заявить об убийстве»

В ночь на 14 апреля 2025 года мужчины пили в доме на Щелковском шоссе в Москве. Там между ними внезапно вспыхнула ссора. Завязалась драка, в ходе которой сценарист взялся за нож и нанес Лукину 91 удар лезвием.

Поначалу сценарист утверждал, что это была самооборона и он пытался защититься. При этом мужчина сам позвонил по номеру 112 и признался в убийстве.

«Я хочу заявить об убийстве. Он на меня напал. Человек пришел в мою квартиру. Сидел сначала один человек, а потом сказал, что должен отомстить мне. Я его провожал — дверь открыл. Теперь этот человек лежит на полу. Я сейчас к нему не подхожу. Он с ножом прыгал на меня», — заявлял Берестовой во время звонка в полицию, запись которого была опубликована Telegram-каналом «112».

Укусы на локте и гематома на ноге

Прибывшие службы обнаружили тело Лукина и раненого сценариста. У последнего были диагностирован перелом лицевой кости и носа, а на руках 13 резаных ран и проколов ножом.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кроме того, на теле Берестового были следы от укуса на локте, разбитые колени, крупная гематома на ноге. Позже экспертиза доказала, что все это последствия нападения Лукина на сценариста.

Убийство или самооборона?

Берестовой пролежал несколько дней в реанимации, после чего был доставлен на допрос. Он и его адвокат настаивают, что убийство было ненамеренным и мужчина лишь защищался.

В тот день оба участника истории были изрядно пьяны: у Лукина в крови обнаружено 2,6 промилле, в то время как у подсудимого — 1,7. Адвокаты полагают, что Дмитрий напал на Берестового на фоне затянувшегося кризиса, а у сценариста не было мотивов для убийства, потому что они дружили.

Тем не менее присяжные решили в ходе заседания в Измайловском суде Москвы, что Берестовой виновен именно в убийстве. Обсуждение вердикта назначено на 18 июня.

«Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу сценариста сериала „Счастливы вместе“, обвиняемого в убийстве», — сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов.

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