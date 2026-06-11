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11 июня 2026 в 12:07

Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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49-летний мужчина и его 28-летняя дочь превратили растление детей в свой стабильный источник дохода. Они вели несколько закрытых чатов, где торговали запретными видео. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Циничный семейный бизнес

Все началось в 2020 году. Житель Ростовской области Алексей (имена изменены) создал несколько закрытых групп и каналов в мессенджерах для монетизации запрещенного контента. Вскоре в помощниках у него появилась 28-летняя дочь Евгения. Она взяла на себя роль администратора: принимала платежи от подписчиков и следила за регулярностью публикаций.

Преступная схема работала на протяжении пяти лет, и за это время в полицию не поступило ни одного заявления. Следствие установило, что Алексей не просто перепродавал чужие материалы. Он систематически и скрытно фотографировал и снимал на видео двух несовершеннолетних девочек — дочерей своего знакомого. Дети либо не осознавали происходящего, либо слишком боялись, чтобы рассказать о случившемся взрослым.

Как отмечает в разговоре с aif.ru юрист Юрий Брусов, действия дочери выходят далеко за рамки простого пособничества.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Дочь участвовала как администратор чатов. Это уже не пособничество, а соисполнительство — она знала, что делает, и получала за это деньги. Суд будет учитывать это при назначении наказания», — подчеркивает эксперт.

Межрегиональная облава

Расследование быстро переросло рамки одного региона. Оперативникам удалось распутать клубок цифровых следов и установить личности более 40 человек из разных уголков России, причастных к хранению и распространению аналогичных материалов. Двое мужчин из Санкт-Петербурга и Новгородской области были задержаны, а их дела выделены в отдельное производство.

22 июля 2025 года силовики Ростовской и Курганской областей синхронно провели серию обысков. У фигурантов изъяли телефоны, компьютеры, серверные переписки и логи финансовых трансакций. Эти улики прижали отца и дочь к стене: они полностью признали вину и были заключены под стражу.

Установленные имена участников сети уже стали материалом для новых уголовных дел. Вскоре должны быть задержаны другие участники криминальной схемы.

Семья под судом

В июне 2026 года уголовное дело против отца и дочери было направлено в Ростовский областной суд. Фигурантам предъявлены обвинения сразу по трем статьям УК РФ: 132 (насильственные действия сексуального характера), 135 (развратные действия) и 242.1 (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Каждая из этих статей предусматривает реальные сроки лишения свободы. В совокупности, с учетом длительности преступной деятельности и количества потерпевших, наказание может составить от 10 до 15 лет.

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