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10 июня 2026 в 15:28

«Бардак и игрушки для взрослых»: мужчина похитил девочку в ХМАО

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В ХМАО нашли живой 10-летнюю девочку, которая пропала 7 июня. Школьницу прятал у себя взрослый мужчина. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Прогулка до озера

10-летняя Лида (имя изменено) ушла из дома вечером 7 июня. Девочка собиралась погулять у Комсомольского озера. Родители знали, куда отправилась их дочь, — девочка отпрашивалась у мамы. Но домой ребенок так и не вернулся.

Обеспокоенные родственники бросились на поиски, но все усилия оказались тщетными. Утром 8 июня мать явилась в полицейский участок с заявлением о пропаже несовершеннолетней.

«8 июня около 23:00 (21:00 мск. — NEWS.ru) в дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску обратилась мать несовершеннолетней жительницы города, 2016 года рождения. Как выяснилось, девочка отпросилась погулять на озеро и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», — оповещали в местном управлении МВД.

Нашли в квартире местного жителя

Поскольку девочка отправилась к водоему, у правоохранителей в том числе были подозрения, что ребенок мог утонуть. Но к вечеру 9 июня было установлено, что девочка жива. Выяснилось, что ее похитил 47-летний местный житель.

Злоумышленник удерживал Лиду в своей квартире, но при этом не применял в отношении нее насилие.

«Весь личный состав нижневартовской полиции незамедлительно был ориентирован на поиски пропавшей. Благодаря своевременно принятым мерам сотрудникам полиции удалось найти ребенка в квартире жилого дома. Видимых телесных повреждений у девочки не обнаружено. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собранные материалы будут переданы по подследственности для принятия процессуального решения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Угрожал и заставлял выполнять требования

Управление регионального СКР уточнило, что мужчина запугивал Лиду и заставлял ее выполнять некие требования. Подробности преступления в ведомстве не раскрыли.

«Фигурант запугал девочку, приказывая выполнять его требования. На личном автомобиле он привез ребенка к себе домой, где незаконно удерживал до освобождения потерпевшей сотрудниками правоохранительных органов. Обвиняемый задержан. Следствием перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — доложили в СУ СКР.

Издание Gorod3466.ru уточняет, что при обыске в квартире у мужчины были найдены игрушки для взрослых.

«Задержанный мужчина живет в районе Комсомольского озера. В квартире был настоящий бардак, также обнаружены игрушки для взрослых. Он не совершил с ребенком противоправных действий», — рассказал источник СМИ.

Уголовное дело возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ. Эта статья говорит о похищении человека, который заведомо не достиг совершеннолетия.

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преступления
похищения
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