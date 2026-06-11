Держалась за крестик и молилась: блогерша о пережитом в 8 лет изнасиловании

Блогерша Любовь Левина рассказала в своем Instagram (деятельность запрещена в РФ), как в начальной школе столкнулась с насильником прямо по пути на уроки. Пережившая изнасилование девочка так и не рассказала родителям о произошедшем. NEWS.ru рассказывает подробности истории девушки.

«Если заорешь — я тебя зарежу»

Любовь Левина — жительница города Челябинска. Сейчас ей 30 лет, но только теперь она решилась публично рассказать о том, что пережила 22 года назад.

«Мне было восемь лет, я шла в школу ко второму уроку, было уже светло. Обычное утро. И тут, выходя со двора, я чувствую, как кто-то сзади на меня нападает. Сначала я подумала, что кто-то из знакомых решил меня напугать, а потом возле горла почувствовала что-то острое и услышала: „Если заорешь, я тебя зарежу“», — делится Любовь.

В тот момент она поняла, что может погибнуть. Однако, как признается сама девушка, думала не столько о себе, сколько о родителях.

«Как же они будут без меня? У меня включился какой-то режим выживания, и я для себя решила, что сделаю все возможное, чтобы остаться живой», — вспоминает она свою первую реакцию.

Шла сама и не просила о помощи

Нападавший заявил, что если она хочет жить, то должна его слушаться. Мужчина повел ребенка в соседний двор, удерживая за рюкзак. Позже именно этот момент долгие годы не давал ей покоя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Потом я очень долгие годы винила себя за то, что шла сама, потому что могла просто сбросить рюкзак и побежать, но не сделала этого. Потом был еще один момент, когда мы подошли к подъезду, из него выходила женщина, и здесь у меня промелькнула мысль, что, может быть, это мой шанс спастись. Следом — другая мысль, что вдруг она с ним и это проверка. Поэтому я промолчала», — говорит девушка.

Два часа ада

Мужчина завел ребенка в подвал. Тогда девочка еще не знала, что впереди ее ждут самые страшные часы в жизни. О событиях в подвале девушка говорит кратко.

«Я не буду пересказывать, что там происходило, скажу лишь, что это были настоящие два часа ада для ребенка», — рассказывает Любовь.

По ее словам, пережитое разрушило привычное детское представление о мире.

«В тот момент мой мир розовых пони-единорогов просто разрушился, и я поняла, что жизнь на самом деле очень суровая, она несправедливая и она приносит очень много боли», — вспоминает девушка.

Все это время девочка держалась за крестик и молилась, надеясь, что кто-нибудь придет ей на помощь. Но никто не появился.

«И тогда у меня появилась мысль, которую я помню до сих пор. Бога не существует. И единственный человек, который может меня сейчас спасти, — это я сама. Когда все закончилось, он сидел и курил, и я почему-то решила спросить: „Почему именно я?“ А он ответил, что разницы особой не было, просто ты оказалась в ненужном месте в ненужное время», — пересказывает Любовь.

Затем мужчина пригрозил ей расправой, если она расскажет кому-либо о произошедшем. Она пообещала молчать, но в этот момент уже думала о том, как выбраться из подвала.

Откупилась 19 рублями

Девочка решила обмануть похитителя. Она сказала, что страдает тяжелым заболеванием и ей срочно нужны лекарства. Мужчина заметно занервничал. У ребенка было с собой всего 19 рублей — деньги на школьные обеды, которые дал отец. Она отдала их мужчине и попросила сходить в аптеку.

Блогерша Любовь Левина Фото: Социальные сети

«Я не знаю, поверил он или просто решил забрать деньги и уйти. Но случилось самое главное — он вышел из подвала. Я быстро оделась, досчитала до 60 и просто пулей вверх по лестничной площадке выбежала из подъезда и бежала так, что люди оглядывались на меня и смотрели как на городскую сумасшедшую или будто я бегу на одной ноге», — вспоминает девушка.

Во время побега девочку тошнило, она задыхалась, но не останавливалась. Добравшись до дома, девочка начала стучать в дверь. Ей открыла мама. Как именно Люба объяснилась перед матерью, она не рассказывает, но в последующих рилсах девушка признает, что ее родители так и не узнали о пережитом изнасиловании. При этом она отмечает, что мама и папа любили ее и точно пошли бы искать маньяка, добиваясь для него наказания.

По словам Любови, этот опыт сильно повлиял на ее отношения с собственным ребенком. Сейчас девушка пытается быть не просто любящей мамой для маленькой дочери, а выстраивать с девочкой глубинную связь. Все это нужно для того, чтобы дочь могла доверить ей все самые тяжелые переживания.

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