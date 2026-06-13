Заболеваемость хантавирусами резко выросла в России

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), вызываемой хантавирусами, выросла в Российской Федерации в 1,6 раза в 2025 году, следует из данных Роспотребнадзора. Однако этот показатель остался в пределах среднего многолетнего уровня.

В 2025 году было зарегистрировано 4912 случаев ГЛПС, что составляет 3,36 на 100 тыс. населения, и это в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году, при этом не превышая среднего уровня за 10-летний период без учета 2020 и 2021 годов.

Ведомство пояснило, что в России ГЛПС демонстрирует циклические всплески заболеваемости каждые четыре-пять лет, хотя в отдельных регионах этот цикл может составлять два-три года. Эти подъемы в значительной степени зависят от численности и инфицированности мелких млекопитающих в природных очагах, в первую очередь рыжей полевки, которая является переносчиком ортохантавируса Пуумала — самого распространенного возбудителя ГЛПС в европейской части России.

Максимальный уровень заболеваемости по данным Роспотребнадзора зафиксирован в Приволжском федеральном округе, где он достиг 14,34 на 100 тыс. населения, также увеличившись в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. При этом самый высокий рост, в 2,4 раза, отмечен в Удмуртской Республике, но уровень заболеваемости не превысил среднего многолетнего показателя.

Ранее член Союза педиатров России Дмитрий Малых рассказал, что хантавирусной инфекцией, вопреки распространенному мнению, дети заражаются не в школе или детском саду, а в ходе контактов с природными очагами: на дачах, в заброшенных сараях, подвалах или в походах при контакте с мышиным пометом. Он подчеркнул, что для страны это не экзотика, а давно известная сезонная угроза.