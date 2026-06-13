В Бразилии рассказали о двустороннем товарообороте с Россией

В Бразилии рассказали о двустороннем товарообороте с Россией Товарооборот России и Бразилии снова превысил $10 млрд по итогам 2025 года

Двусторонний товарооборот между Россией и Бразилией по итогам 2025 года вновь превысил $10 млрд (895 млрд рублей), сообщается в заявлении правительства южноамериканской республики после участия делегации страны в Петербургском международном экономическом форуме. В нем уточняется, что экономики двух стран взаимодополняют друг друга.

В 2025 году двусторонний товарооборот между Бразилией и Россией второй год подряд составил более $10 млрд. Отношения двух стран характеризуются экономической взаимодополняемостью: Бразилия экспортирует такие продукты, как мясо, кофе и арахис, а Россия поставляет удобрения и пшеницу, — уточнили в правительстве.

В пресс-службе также отметили, что в российско-бразильских отношениях наблюдается прогресс на многих торгово-экономических направлениях. Участие бразильской делегации в ПМЭФ подтверждает заинтересованность сторон в дальнейшем развитии партнерства.

Ранее специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтияр Хакимов рассказал, что доля расчетов России с государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества в национальных валютах превысила 90%. По его словам, финансово-экономические институты членов организации должны нивелировать санкционное давление Запада.