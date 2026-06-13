В украинском обществе растет поддержка идеи заключения мирного соглашения «любой ценой», сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам источника, на фоне этого украинские власти начали информационную кампанию, продвигая тезис о готовности Киева к переговорам в более поздний срок.

В Генштабе ВСУ понимают, что дефицит личного состава остается серьезной проблемой, — заявил собеседник агентства.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко указала, что серьезных предпосылок к завершению конфликта на Украине пока нет. Она также указала, что Западу не нужна единая и суверенная Россия.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что переговорный процесс по урегулированию на Украине сейчас не ведется. Дипломат добавил, что украинская сторона не идет на компромиссы, так как для Киева выгодно продолжение боевых действий.

Также президент РФ Владимир Путин дал совет недругам страны, чтобы они никогда не воевали с Россией и не пытались этого делать. Он подчеркнул, что любые обсуждения должны проходить в формате переговоров, а не в форме ультиматумов.