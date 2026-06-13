Намерение президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время потребовать от стран Евросоюза дополнительные $20 млрд (1,79 трлн рублей) стало полным бредом, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих социальных сетях. Он призвал Европу полностью прекратить финансирование Киева.

Полный бред! <…> Франция, таким образом, внесет дополнительно минимум $2 млрд на конфликт и коррупцию! — написал политик.

Киев намерен обратиться с этим запросом к союзникам на встрече в формате «Рамштайн» 18 июня. Украина уже несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, покрывая его за счет западной помощи: на 2026 год дефицит утвержден в размере 1,9 трл гривен ($45 млрд, 4 трлн рублей). Однако партнеры все чаще предупреждают Киев о необходимости искать внутренние источники самофинансирования.

Ранее французский журнал Le Journal du Dimanche обратил внимание, что Зеленский и его западные партнеры намеренно выдвигают России заведомо неприемлемые требования, чтобы впоследствии обвинить Москву в нежелании мириться. Автор материала указывает, что подобный подход нельзя назвать конструктивным диалогом. Издание также выражает обеспокоенность позицией Европы в этом конфликте.